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У бизнеса вокалиста Uma2rman обнаружили многомиллионный долг

Mash: бар певца Кристовского проиграл суд на 3,3 млн рублей арендодателю
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Бар вокалиста Uma2rman, певца Владимира Кристовского задолжал 3,3 млн рублей за аренду и коммунальные услуги. Об этом сообщает Mash.

Владеющая заведением компания «Ума», отмечает Telegram-канал, не вносила плату за услуги с декабря 2022 по октябрь 2023 года. Арендодатель подал на нее в суд, а тот обязал бизнес Кристовского выплатить истцу 3,3 млн рублей по основному долгу, а также за неустойку и госпошлину.

Как сообщает Mash, вокалист «Uma2rman» владел 20% акций компании, а другие принадлежали Софье Даниловой и Валерии Терляхиной. На данный момент бар закрыт, его счета заблокированы. Причина не раскрывается.

Бар-ресторан Uma2rman был расположен на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи. В 2023-м его выручка составила 34,5 млн рублей, а чистая прибыль — 2,3 млн рублей.

В начале февраля Кристовский признавался , что сменил несколько профессий в своей жизни. Музыкант отмечал, что пел и играл на гитаре в столовой после того, как перестал надеяться на свой успех в бизнесе. Он также работал сторожем в морге.

«Это была потрясающая работа. Я уверен, что людям творческих профессий нужно это испытать», — заявил он.

По словам Кристовского, за 1,5 месяца работы в морге он «в какой-то мере стал философом». Эта работа, признался исполнитель, оставила сильное впечатление у него.

Ранее стало известно о долгах певца Шарлота.

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