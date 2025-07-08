Собчак о Кадышевой: «Полиэтиленовая матрешка в турецком платке»

Журналистка Ксения Собчак заявила в рамках своего выпуска новостей на Youtube, что народная артистка Надежда Кадышева приобрела популярность у молодежи, поскольку «сорвала джекпот» — стала мемом.

«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», — высказалась Собчак.

Также журналистка назвала Кадышеву «ожившей открыткой из WhatApp». Собчак вспомнила, что «первые задатки хайпа» у певицы были еще год назад — после ее выступления на сцене VK Fest. Однако тогда шум быстро утих, поскольку народу было сильно меньше, а других артистов, наоборот, больше.

«А тут главная сцена Петербурга, — давайте будем честными, не самых трезвых подростков, — со списком артистов: «Иванушки International», The Hatters, Вадим Самойлов и плюс еще три названия, которые я никогда не слышала. Не засиять на таком фоне — очень сложно», — отметила Собчак.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

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