Умерла знаменитая дрессировщица слонов Нина Корнилова

На 99-м году жизни умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег. <…> Коллектив Большого Московского цирка приносит соболезнования близким Нины Андреевны Корниловой», — написали в пресс-службе.

Там отметили, что артистка была одной из самых уважаемых фигур в мире цирка. Ее выступления со слонами запомнились зрителям как образец мастерства и любви к животным.

О дате и месте прощания с артисткой пока не сообщалось.

Корнилова родилась в декабре 1926 года. В годы войны она жила в Пензе, где начала карьеру как балерина в студии при театре оперетты. В 16 лет ее приняли в цирковую систему в составе номера «Ривьера».

Официально дрессировщицей она стала в 1970 году. Особую известность Корниловой принесли номера со слонятами Гердой и Претти. За шоу «Веселые слонята» она была удостоена звания заслуженной артистки РФ. В 2000-х годах она активно выступала на манежах в России и за рубежом.

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