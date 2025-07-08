На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рязанова об антироссийских высказываниях Роговцевой: «Кто бы она была, если б не Россия»

Актриса Раиса Рязанова обвинила коллегу с Украины Роговцеву в неблагодарности
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России, звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова назвала неблагодарной экс-коллегу с Украины Аду Роговцеву. Ее слова передает aif.ru.

«Ада, что с тобой? То, что ты делаешь, это такая черная неблагодарность по отношению к России», — возмутилась Рязанова.

После начала СВО Роговцева делала ряд публичных заявлений с поддержкой Украины. В том числе артистка заявляла, что ненавидит русских и выражала желание «изолировать себя» от россиян.

«Знаете, мне Ада казалась неглупой женщиной. Что с ней произошло? С каких пор ей, выросшей в СССР, стали близки взгляды националистов?» — заявила Рязанова.

По словам актрисы, именно на российские деньги Роговцева приобрела квартиру в центре Киева. В Москве, уточнила Рязанова, коллегу с Украины поддержали: ей дали работу, пока все остальные украинские актеры «голодали после распада СССР».

«Кто бы она была, если б не наши режиссеры?! Это просто непорядочно так плевать в тех, кто тебе дал все! Лучше молчала бы в тряпочку, чем такое говорить о нас. У меня просто зла не хватает, когда я вижу такую подлость», — подчеркнула Рязанова.

Раиса Рязанова получила наибольшую известность после съемок в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Всего в ее фильмографии более 200 ролей — в том числе, «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю...», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Не родись красивой».

Вместе с Адой Роговцевой Рязанова снималась мелодраме «Я тебя никому не отдам» Владимира Янощука, которая вышла в 2010 году.

Ранее глава ЛБИ Мизулина обвинила отдельных лиц во власти в навязывании разврата в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами