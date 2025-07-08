Рязанова об антироссийских высказываниях Роговцевой: «Кто бы она была, если б не Россия»

Народная артистка России, звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова назвала неблагодарной экс-коллегу с Украины Аду Роговцеву. Ее слова передает aif.ru.

«Ада, что с тобой? То, что ты делаешь, это такая черная неблагодарность по отношению к России», — возмутилась Рязанова.

После начала СВО Роговцева делала ряд публичных заявлений с поддержкой Украины. В том числе артистка заявляла, что ненавидит русских и выражала желание «изолировать себя» от россиян.

«Знаете, мне Ада казалась неглупой женщиной. Что с ней произошло? С каких пор ей, выросшей в СССР, стали близки взгляды националистов?» — заявила Рязанова.

По словам актрисы, именно на российские деньги Роговцева приобрела квартиру в центре Киева. В Москве, уточнила Рязанова, коллегу с Украины поддержали: ей дали работу, пока все остальные украинские актеры «голодали после распада СССР».

«Кто бы она была, если б не наши режиссеры?! Это просто непорядочно так плевать в тех, кто тебе дал все! Лучше молчала бы в тряпочку, чем такое говорить о нас. У меня просто зла не хватает, когда я вижу такую подлость», — подчеркнула Рязанова.

Раиса Рязанова получила наибольшую известность после съемок в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Всего в ее фильмографии более 200 ролей — в том числе, «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю...», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Не родись красивой».

Вместе с Адой Роговцевой Рязанова снималась мелодраме «Я тебя никому не отдам» Владимира Янощука, которая вышла в 2010 году.

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