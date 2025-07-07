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Экс-солист группы «БиС» стал новым худруком Театра на Покровке

Певец Бикбаев стал художественным руководителем Театра на Покровке
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певца, актера и режиссера Дмитрия Бикбаева назначили на должность художественного руководителя Театра на Покровке. Об этом сообщает издание «Абзац».

Новым директором театра стал Алексей Родин. Бикбаев рассказал, что сейчас вместе с новым директором входят в работу, разбираются и уточняют репертуар. Артист заявил, что будет придерживаться вектора основателя театра Сергея Арцибашева.

«Этот театр особенный. Следующий, 35-й сезон будет юбилейным. Поэтому ключевая задача, которую я ставлю перед собой, – приумножение наследия основателя театра Сергея Арцибашева. Он заложил очень верный вектор – это отечественная классика, которая воплощается на сцене», – поделился исполнитель.

Бикбаев наиболее известен по участию в музыкальном дуэте «БиС». Он выступал в группе с 2007 по 2010 год. В декабре 2017-го певец стал художественным руководителем частного «Театра-студии «15». Он также является руководителем Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Креативном пространстве Новый Манеж.

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