В Царицыно пройдет концерт

Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет с 11 по 20 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, театральные шествия, перфомансы, активности для детей и «кухня» с мастер-классами. Гости мероприятия смогут изучить генеалогию и «вышивку» истории семьи, а также научиться создавать мозаики и абажур из макраме.

В концертах примут участие виолончелист Глеб Андрианов, певицы Светлана Жаворонкова, Ульяна Мамушкина, Настя Абруцкая и группы «Рубеж веков», в программе фестиваля: Ульяна Мамушкина, «Рубеж веков», Настя Абруцкая и группа «JUST4YOU», группа «СКАZKI», «Гранд Бюро», «Зеленоградский ансамбль саксофонистов» и гитарный дуэт «Modern Guitar Duo».

На сцене актеры из лучших театров Москвы представят свои постановки. В числе участников фестиваля «КУК Lab», «Волшебная шляпа», «СНАРК», «Рябиновый театр» и Дарья Виноградова, «Мамин театр», проект «Играем книгу», театр «2+ку» и «Моника и дрозд».

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