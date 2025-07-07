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Лолита устроила танцы «в голом комбинезоне» в Москве: «Бабушка в маразме»

Певицу Лолиту обозвали пенсионеркой после откровенных танцев в Москве
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская «зажгла в голом комбинезоне» на концерте в столичных «Лужниках», который состоялся 5 июля в рамках опен-эйра «Новое радио: нам 10 лет!». Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

СМИ публикует ролик, на котором Милявская запечатлена в темных облегающих лосинах, напоминающих обычные колготы. Певица также дополнительно надела черный оверсайз-пиджак, который перестает скрывать ее низ, когда она поднимает руки вверх.

В комментариях интернет-пользователи раскритиковали Лолиту из-за ее провокационного наряда на выступлении. Певице напомнили о скандале с вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой и обозвали «пенсионеркой».

«Она, похоже, так и не переоделась с той вечеринки. Только переобуваться в воздухе про «москалей» умеет»; «Ну, бабушка в маразме»; «Ей самой не противно на себя смотреть?» — написали в сети.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Ранее общественник Пожигайло заявил, что Инстасамку нельзя допускать к Общественной палате.

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