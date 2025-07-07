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Звезда «Призрака оперы» исполнит главную роль в мюзикле «Парфюмер»

Мюзикл «Парфюмер» с актером Дмитрием Ермаком покажут 24 июля и 30 августа
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Пресс-служба мюзикла «Парфюмер»

Актер Дмитрий Ермак исполнит главную роль в мюзикле «Парфюмер». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Постановка театральной компании «Современный театр мюзикла» расскажет историю о гении, лишенном всех чувств, кроме обоняния. Главный герой — Жан-Батист Гренуй, циничный и безумный Парфюмер, который пытается создать идеальный аромат из тел людей.

«Хотя он вызывает чувство сострадания, его действия вызывают вопросы о его злодействе. Возникает дилемма: как отнестись к такому герою?» — поделились в пресс-службе.

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Пресс-служба мюзикла «Парфюмер»

Показы «Парфюмера» пройдут в «Современном театре мюзикла» 24 июля и 30 августа.

Исполнитель главной роли — лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак. Актер известен ролями в таких постановках, как «Зорро», «Призрак оперы», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Петр I» и многих других.

Оригинальный роман «Парфюмер» немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда впервые вышел в Швейцарии в 1985 году. В России книга в переводе на русский впервые вышла в 1991 году.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова.

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