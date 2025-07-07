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Под Москвой открыли скульптуру Графа Орлова в честь 255-летия победы русского флота

Торжественное открытие скульптуры Графа Орлова состоялось 6 июля под Москвой
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Пресс-служба парк-отеля «Орловский»

На территории парк-отеля «Орловский» в Подмосковье состоялось 6 июля 2025 года торжественное открытие масштабной скульптурной композиции «Граф Орлов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе комплекса.

В центре композиции — фигура графа Алексея Орлова в полный рост, в окружении девяти кораблей, изображающих момент боя между русской и турецкой эскадрами. Открытие памятника приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении.

«Посетители отмечали точную проработку деталей: паруса, мачты, волны — все выглядело как застывший кадр из прошлого», — cказано в пресс-релизе.

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Пресс-служба парк-отеля «Орловский»

На открытии с торжественной речью выступил основатель «Орловского» Сергей Лукьянов, официальная часть мероприятия стартовала ближе к вечеру. Гостей встречали актеры в исторических костюмах той эпохи, а историки — Ирина Лобачева и Игорь Буренков — рассказывали о значении Чесменской битвы для российской истории.

Накануне стало известно, что бюст Александра Пушкина торжественно открыли в Русском клубе Стратфилда (Сидней, Австралия). Скульптура работы заслуженного художника России Александра Козинина стала подарком к столетию организации.f

Ранее сообщалось, что в России среди мужчин вырос спрос на литературу о семье и отношениях.

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