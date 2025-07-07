Мужчины в России стали чаще читать о семье вместо секса: «Важный тренд»

В России среди мужчин вырос спрос на литературу о семье и отношениях

Спрос среди мужчин на литературу о семье и отношениях вырос на 23% за первые полгода 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе «Строки» от МТС.

Преимущественно интерес к литературе о семье наблюдается у жителей Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особенно заметен всплеск интереса среди людей старшего возраста: в категории 65+ спрос на подобную литературу вырос в 10 раз, но основная аудитория — читатели в возрасте 35-44 лет и 25-34 лет.

«Интерес мужчин к теме семьи и воспитания — важный тренд, говорящий о большей вовлеченности в родительство, стремлении к здоровой коммуникации и осознанному подходу к отношениям», — сказано в пресс-релизе.

Книга «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» Мэттью Р. Хоуленда стала лидером в рейтинге самых популярных книг о семье и отношениях среди мужчин в 2025 году. На второй строчке разместилось произведение Памелы Друкерман «Французские дети не плюются едой», на третьем — «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания» Максима Батырева.

Также в топ-5 вошли: «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Марии Ксюта и «Профессия — папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Алексея Гусева.

В 2024 самой популярной книгой у российских мужчин был текст «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой.

Ранее сообщалось, что в РФ наблюдается рост читательского интереса к романам и эзотерике.