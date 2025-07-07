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Земфира довела до слез мальчика-подростка на концерте

Мальчик-подросток из Армении выбежал на сцену к Земфире и расплакался
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Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) провела 4 июля свой первый концерт в Армении, куда было продано свыше 22 тыс. билетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Admin.Anshlak» со ссылкой на посетительницу.

«Певица общалась с публикой, восторгалась Арменией. <…> На сцену прорвался мальчик, он обнял Земфиру, а она его, он пел песню и ревел. Это было очень трогательно!» — сказано в посте.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что выступление артистки состоялось с двухчасовой задержкой. При этом зрителям понравился концерт.

«Мой гинеколог была на концерте, говорит, рыдала весь концерт»; «Мы там все ревели с этим мальчиком»; «Подруга там была, говорит до мурашек, она была в полном восторге от нее», — написали под постом.

В начале июня стало известно, что Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец». Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией.

Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

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