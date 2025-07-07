На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скрипку Страдивари, украденную в конце Второй мировой войны, могли найти в Токио

NYT: украденную после Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио
true
true
true
close
Shutterstock

Скрипка Страдивари, похищенная в конце Второй мировой войны, вероятно, идентифицирована в Токио. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на исследователя Карлу Шапро.

Инструмент Mendelssohn (1709 г.) фигурировал на выставке под именем Stella с датой создания 1707 год. Эксперты установили идентичность по уникальным дефектам.

«Совпадение рисунка износа, вмятин и царапин не оставляет сомнений», — заявил представитель аукционного дома Tarisio.

Куратор парижского Музея музыки Жан-Филипп Эшар подтвердил, что сходство убедительно. Он отметил, что технически возможно создать копию, но возраст указывает на подлинность.

В апреле 2023 года сообщалось, что из Одесской области Украины пытались вывезти старинную скрипку, подписанную именем знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. При этом музыкальный инструмент датирован 1742 годом. Как сообщили в пограничной службе региона, гражданин Украины пытался вывезти скрипку с другими вещами в Болгарию. Пограничники нашли ее во время досмотра на международном пункте пропуска «Орловка». Сам украинец заверял, что у него отсутствуют предметы, подлежащие декларированию.

Ранее редчайшую Библию продали на аукционе за 6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами