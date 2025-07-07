Скрипку Страдивари, украденную в конце Второй мировой войны, могли найти в Токио

NYT: украденную после Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио

Скрипка Страдивари, похищенная в конце Второй мировой войны, вероятно, идентифицирована в Токио. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на исследователя Карлу Шапро.

Инструмент Mendelssohn (1709 г.) фигурировал на выставке под именем Stella с датой создания 1707 год. Эксперты установили идентичность по уникальным дефектам.

«Совпадение рисунка износа, вмятин и царапин не оставляет сомнений», — заявил представитель аукционного дома Tarisio.

Куратор парижского Музея музыки Жан-Филипп Эшар подтвердил, что сходство убедительно. Он отметил, что технически возможно создать копию, но возраст указывает на подлинность.

В апреле 2023 года сообщалось, что из Одесской области Украины пытались вывезти старинную скрипку, подписанную именем знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. При этом музыкальный инструмент датирован 1742 годом. Как сообщили в пограничной службе региона, гражданин Украины пытался вывезти скрипку с другими вещами в Болгарию. Пограничники нашли ее во время досмотра на международном пункте пропуска «Орловка». Сам украинец заверял, что у него отсутствуют предметы, подлежащие декларированию.

Ранее редчайшую Библию продали на аукционе за 6 млн рублей.