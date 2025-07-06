На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Общественной палате РФ призвали не допустить нового появления Инстасамки

Общественник Пожигайло заявил, что Инстасамку нельзя допускать к Общественной палате
true
true
true
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло в беседе с «Абзацем» призвал не допускать рэпершу Инстасамку (Дарья Еропкина – настоящее имя) к новым заседаниям.

Пожигайло назвал Инстасамку «злом», которое в итоге всех «съест». По мнению чиновника, если певицу допустить к общественной деятельности, то палата сама «станет Инстасамкой». Он считает, что артистку категорически нельзя допускать к собраниям с философской, метафизической, идеологической, нравственной точки зрения.

«Существует очень много произведений великой русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями», — заявил государственный деятель.

Пожигайло добавил, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла Еропкиной и ее представителям приглашение принять участие в заседании.

Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав 4 июля. На заседании должны были рассмотреть предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

Еропкина добавила, что пришла в Общественную палату по приглашению. По словам певицы, она сама «сюда не просилась».

Ранее Инстасамка заявила, что Кукояки не пришли на заседание в Общественную палату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами