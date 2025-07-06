В Общественной палате РФ призвали не допустить нового появления Инстасамки

Общественник Пожигайло заявил, что Инстасамку нельзя допускать к Общественной палате

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло в беседе с «Абзацем» призвал не допускать рэпершу Инстасамку (Дарья Еропкина – настоящее имя) к новым заседаниям.

Пожигайло назвал Инстасамку «злом», которое в итоге всех «съест». По мнению чиновника, если певицу допустить к общественной деятельности, то палата сама «станет Инстасамкой». Он считает, что артистку категорически нельзя допускать к собраниям с философской, метафизической, идеологической, нравственной точки зрения.

«Существует очень много произведений великой русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями», — заявил государственный деятель.

Пожигайло добавил, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла Еропкиной и ее представителям приглашение принять участие в заседании.

Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав 4 июля. На заседании должны были рассмотреть предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

Еропкина добавила, что пришла в Общественную палату по приглашению. По словам певицы, она сама «сюда не просилась».

Ранее Инстасамка заявила, что Кукояки не пришли на заседание в Общественную палату.