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Дмитрий Шепелев подал заявление в загс

«КП»: телеведущий Дмитрий Шепелев женится осенью
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова подали заявление в загс. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Шепелев женится осенью 2025 года. Точная дата неизвестна. После свадьбы они планирует отправиться в путешествие с плаванием с китами.

В феврале 2024-го Шепелев уже заявил о готовности жениться. Он вспомнил, что познакомился с Тулуповой через несколько лет после потери жены, певицы Жанны Фриске. Долгое время телеведущий не заводил новых романов. Он объяснил, что в тот период ему не были нужны отношения. Встретив Тулупову, шоумен почувствовал себя не одиноким. Он объяснил, что возлюбленная потеряла отца, который болел схожим образом.

По словам Шепелева, он встретил человека, которому смог довериться. Шоумен считает Тулупову смелым человеком за то, что она решилась на отношения «с парнем с таким багажом», как у него. Как рассказал телеведущий, у них с возлюбленной совпадают взгляды по многим вопросам. К примеру, на семью, эстетику, образ жизни.

Шепелев признался, что гордится всем тем, что делает Тулупова. Он рассказал, что возлюбленная занимается архитектурой и дизайном.

Ранее Дмитрию Шепелеву заплатили 7 млн за долю сына в квартире Фриске.

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