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Дмитрию Шепелеву заплатили 7 млн за долю сына в квартире Фриске

Отец Фриске Владимир: Шепелев хотел продать чеченцам долю сына в квартире Фриске
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в шоу «Секрет на миллион», что телеведущий Дмитрий Шепелев хотел продать долю сына Платона в квартире певицы.

По словам Копылова, Шепелев планировал отдать за деньги долю чеченцам, чтобы они «выжили» семью Фриске. Отец артистки выкупил ее у телеведущего за 7 миллионов 700 тысяч рублей, чтобы тот «не лез» в квартиру.

Копылов добавил, что не планирует продавать эту недвижимость. Семья Фриске хочет, чтобы квартира досталась Платону.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Ольга Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

В феврале 2025-го Шепелев заявил, что Копылов однажды напал на него и водителя с ножом. Это якобы произошло, когда телеведущий забирал вещи Платона из дома родителей Фриске. Как утверждает шоумен, мужчина боялся, что у него забирают внука. Спустя месяц после этого инцидента, заявил телеведущий, на него вновь произошло нападение.

Ранее продюсер Жанны Фриске раскрыл факт о ее жизни вне сцены.

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