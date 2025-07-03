Прохор Шаляпин рассказал о своей бедности: «Ютился в 130 кв. метрах»

Певец Шаляпин заявил, что при бедности не находил места для одежды в квартире

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Токсики» на платформе VK Видео, что ему тяжело вспоминать период бедности.

По словам Шаляпина, он жил «кое-как».

«Бедность — это когда у тебя так мало одежды, а квартира маленькая, что ее сложить негде», — заявил исполнитель.

Шаляпин заявил, что «ютился» в квартире площадью 130 квадратных метров. Позже у него появилось жилье побольше. Артист заявил, что теперь ему «есть где разместиться».

В июне 2024 года Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок: своей родной бабушки и родственницы своего товарища.

По словам певца, в наследство от бабушки друга ему досталась 400-метровая квартира в Сочи. Шаляпин уточнил, что получил недвижимость, так как был любезен с женщиной и помогал ей. Вторая половина недвижимости досталась внуку пенсионерки, они вместе с Шаляпиным сдают квартиру в аренду.

Певец признался, что всегда мечтал о ремонте в стиле «дорого-богато», как у Анастасии Волочковой. Теперь же Шаляпин смог реализовать свою идею: он обустроил интерьер в своем жилище схожим образом.

Ранее Пореченков заработал десятки миллионов на ресторанном бизнесе.