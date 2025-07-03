На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин рассказал о своей бедности: «Ютился в 130 кв. метрах»

Певец Шаляпин заявил, что при бедности не находил места для одежды в квартире
true
true
true
close
VK

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Токсики» на платформе VK Видео, что ему тяжело вспоминать период бедности.

По словам Шаляпина, он жил «кое-как».

«Бедность — это когда у тебя так мало одежды, а квартира маленькая, что ее сложить негде», — заявил исполнитель.

Шаляпин заявил, что «ютился» в квартире площадью 130 квадратных метров. Позже у него появилось жилье побольше. Артист заявил, что теперь ему «есть где разместиться».

В июне 2024 года Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок: своей родной бабушки и родственницы своего товарища.

По словам певца, в наследство от бабушки друга ему досталась 400-метровая квартира в Сочи. Шаляпин уточнил, что получил недвижимость, так как был любезен с женщиной и помогал ей. Вторая половина недвижимости досталась внуку пенсионерки, они вместе с Шаляпиным сдают квартиру в аренду.

Певец признался, что всегда мечтал о ремонте в стиле «дорого-богато», как у Анастасии Волочковой. Теперь же Шаляпин смог реализовать свою идею: он обустроил интерьер в своем жилище схожим образом.

Ранее Пореченков заработал десятки миллионов на ресторанном бизнесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами