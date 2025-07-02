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Сестра Фриске рассказала о потере ребенка: «На борту началось кровотечение»

Блогерша Наталья Фриске призналась, что у нее случился выкидыш в 2011 году
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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске призналась в Telegram-канале, что перенесла потерю ребенка в 2011 году.

Фриске рассказала, что узнала о своей беременности перед поездкой в Майами. После УЗИ врачи сообщили девушке, что она находится на пятой неделе. Блогерша отдохнула в круизе, а после пошла в больницу. Там ей врач рассказал, что сердце ребенка бьется, но слабо – 87 ударов в минуту. В ответ Фриске поинтересовалась, можно ли ей в таком состоянии лететь на самолете в Москву. Она готова была перенести поездку, но медик дал ей разрешение на полет.

«Мы садимся в самолет. Взлетаем, и через часа два полета, или даже через час, у меня начинается кровотечение. Я в панике. Там не просто, извините за подробности, чуть-чуть, а прямо активно, а лететь нам еще десять часов», — вспомнила блогерша.

Фриске забрала скорая после того, как самолет приземлился в Москве. Блогерша пролежала в перинатальном центре неделю. Все это время сердце ребенка слабо билось. Через неделю оно остановилось. Девушке диагностировали замершую беременность и выкидыш.

По словам Фриске, выкидыш стал огромной потерей для нее. Блогерша отметила, что после выскабливания у нее появились проблемы с тем, чтобы забеременеть снова.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Шепелеву заплатили 7 млн за долю сына в квартире Фриске.

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