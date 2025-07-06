В Афганистане снимут российско-талибанский фильм

В Афганистане пройдут съемки первого российско-талибского фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, картину снимут по мотивам повести Аркадия Гайдара «Горячий камень». Сценаристом и режиссером выступил военкор Виктор Хоменко, который работал в Афганистане на протяжении восьми лет. Фильм расскажет о буднях ветерана горячих точек.

Адвокат Александр Молохов займется юридическим сопровождением. Он заявил, что талибы (движение внесено в список террористических организаций) пришли в восторг от сценария картины.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» все еще есть — с пометкой «запрет приостановлен».

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее Кончаловский рассказал, когда режиссерам стоит ехать на СВО.