Актер из сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет

В Польше в возрасте 49 лет умер белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его друг, артист Игорь Сигов.

По его словам, актер скончался после продолжительной болезни.

«Долгое время Андрей и его семья почти никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над тяжелым диагнозом», — заявил Сигов.

Точная причина смерти Бордухаева неизвестна.

Мужчина начал свой карьерный путь на «Беларусьфильме», где работал ассистентом режиссера. Он также служил в Гомельском молодежном театре, позднее работал в местном областном драмтеатре. В 2016 году он открыл камерную театральную студию «Тим Театр», однако в 2020 году Бордухаев перебрался в Польшу.

Он также снимался в российских фильмах и сериалах. Бордухаев играл эпизодические роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны».

5 июля в возрасте 56 лет ушел из жизни австралийский актер Джулиан Макмэхон. Мужчина длительное время боролся с раком. Он умер в американском штате Флорида.

Ранее скончался звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен.