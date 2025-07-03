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Скончался звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в «Убить Билла»
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Samantha Zucchi Insidefoto/Global Look Press

В возрасте 67 лет умер голливудский актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка». Об этом сообщил его менеджер Рон Смит, его слова приводит NBС Los Angeles.

«За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие полнометражные фильмы «Дорога воскрешения», «Концессии» и «Кулинарная книга для домохозяек Юга», и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни (имеется в виду выход новых картин на экран — прим. ред.)», — рассказал менеджер.

Тело актера нашли без признаков жизни утром 3 июля в его доме в Малибу. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца, позднее Смит подтвердил эту версию.

Майкл, родившийся в Чикаго, впервые снялся в кино в картине «Военные игры» в 1983 году. Помимо работы в фильмах кинорежиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Бешеные псы», Майкл также сыграл в фильмах «Тельма и Луиза», «Мистер Блондин», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». Он также опубликовал несколько книг стихов.

Коллеги, говоря о Мэдсене, назвали его «одним из самых знаковых актеров Голливуда, которого будет не хватать многим».

Ранее скончалась актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига.

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