Звезда «Папиных дочек» сравнил себя с сувениром

Актер Андрей Леонов признался в беседе с Super, что редко бывает на съемочной площадке нового сезона сериала «Папины дочки. Новые».

Леонов назвал себя сувениром на площадке. К примеру, сегодня, по заявлению актера, у него «молчаливый» день. У артиста нет эпизодов с репликами.

«Я как ваза. Меня вот поставили в угол — красивая ваза. Надеюсь, в следующем сезоне у меня будет и много текста, и поступки, как раньше. Но пока я как украшение только», — поделился артист.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.

Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

В июне «Вокруг ТВ» сообщил, что актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», может вернуться к своему амплуа в продолжении ситкома.

Ранее Елизавета Арзамасова расплакалась, вспомнив о роли Галины Сергеевны.