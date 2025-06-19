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Протеже Киркорова сравнили с запуганным ребенком: «Она не психбольная!»

Экстрасенс Кузнецова: Марго Овсянникова показалась мне запуганным ребенком
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Пресс-служба ТНТ

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила на шоу «УТРО.ТНТ», что помирилась с Марго Овсянниковой после конфликта на проекте «Мастер игры», в рамках которого протеже Киркорова назвала ее «жабой». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

По словам Кузнецовой, она сразу же объяснила Овсянниковой, как с ней стоит разговаривать — и «Марго все сразу поняла». Кузнецова назвала фрейлину Киркорова «мудрой девочкой», пояснив, что общалась со знаменитостью вне камер.

«Мне она показалась запуганным ребенком, который с помощью своей эпатажности хочет что-то завоевать. У меня она не вызывала раздражения. Я ходила и говорила ребятам: «Она не психбольная. Вы что, нет!». Она нормальная девушка и надо к ней относиться с пониманием», — заявила она.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоялась 17 мая. Во время одного из круглых столов Овсянникова сделала вид, что забыла имя Кузнецовой. Эстрасенс посчитала ее поведение пренебрежительным, что привело к публичной ссоре между звездами.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Жуки» обвинили в непрофессионализме.

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