Финалист «Голоса» представит Казахстан на «Интервидении»

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Певец Amre (Ернар Садирбаев – настоящее имя) представит Казахстан на «Интервидении — 2025». Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса.

Садирбаев наиболее известен по шоу «Голос». Его наставником был посол «Интервидения — 2025» Дима Билан. Артист является выпускником Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова. В 2021-м он принял участие в шоу «Маска» в Казахстане.

«Amre, мы будем счастливы увидеть тебя на «Интервидении'25» в Москве. Ты точно добавишь нашему конкурсу стиля, мужской харизмы и элегантности!» — заявили представители конкурса.

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Ранее Шаляпин выступил против участия Shaman в «Интервидении».