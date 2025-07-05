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Ведущую «Модного приговора» ограбили в Париже

«СтарХит»: телеведущую Лилию Рах ограбили в Париже
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Осторожно: Собчак/YouTube

В Париже ограбили ведущую «Модного приговора» Лилию Рах. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, инцидент произошел 27 июня. Неизвестные ворвались в номер отеля Рах и забрали оттуда все украшения. Другие ценные вещи они не тронули. Сначала знаменитость сообщила о пропаже сотрудникам отеля, но те не удивились. Позже телеведущая обратилась в полицию, которая, по словам инсайдеров, бездействует.

«Абсолютно никакого результата, абсолютная тишина. «Ждите». Чего-то ждите, непонятно чего. Никакого содействия, никакого сочувствия. Все очень формально. Что самое удивительное, представители отеля, сотрудники отеля, никто даже не извинился, не выразил никакого сочувствия. Просто случилось и случилось, пишите заявление. Никаких извинений за то, что инцидент произошел в их отеле», — заявили инсайдеры.

В сентябре 2024 года Лилия Рах, осужденная за похищение человека, рассказала о трудностях пребывания в следственном изоляторе (СИЗО). Месяцы пребывания в СИЗО она называет адом, говорит, что провела их как в бреду и не верила в освобождение.

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