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Русский Ди Каприо уверен, что Лео посмотрит фильм о себе в глухой сибирской деревне

Двойник Ди Каприо рассказал, что фильм о Лео в Сибири не будут отправлять в Канны
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Пресс-служба мероприятия

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» о приключениях Ди Каприо в сибирской деревне представили в Новосибирске. Актер Александр Ясень, двойник голливудского артиста, выразил надежду в разговоре с «Газетой.Ru», что голливудский актер увидит этот фильм.

«Конечно, увидит. Если захотеть, можно в космос полететь. Есть же такая система, помните, система шести рукопожатий. Если чего-то захочешь, то на самом деле все возможно. Наш фильм — это тоже прямое доказательство, что вообще нет ничего невозможного. Может, это само собой произойдет. А может быть, кто-то захочет показать ему [Леонардо Ди Каприо] этот фильм», — сказал он.

Актер рассказал, что сейчас идет работа по продвижению фильма. Он добавил, что картину не будут отправлять на Каннский фестиваль.

«Мы ориентированы на российские фестивали. В основном у нас патриотическое кино, поэтому мы сейчас конкретно нацелены на Россию и страны СНГ», — рассказал артист.

Он надеется, что Ди Каприо поймет — над фильмом работали студенты.

«Я думаю о большом кино уровня Голливуда, то есть зрительском кино. А у нас это сейчас короткий метр, можно сказать, как эпизод одного фильма большого. Я не знаю, увидит ли Леонардо Ди Каприо этот фильм и будет ли он в восторге. Но я думаю, он человек очень умный, он тоже знает, что такое студенческие работы, и, скорее всего, к нему тоже поступают такие обращения», — сказал Ясень.

Александр добавил, что его любимый фильм с Леонардо Ди Каприо – «Остров проклятых».

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства» был представлен в Новосибирске, сообщил ТАСС продюсер. Картину планируют показать осенью. В центре сюжета — голливудский актер, который оказался в глухой сибирской деревне, где знакомится с местными жителями и находит свою любовь.

Ранее стало известно, что фэнтези о борьбе Соловья-разбойника и Ильи Муромца возглавило кинопрокат в России.

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