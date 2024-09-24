Ведущая «Модного приговора» постриглась налысо в СИЗО

Ведущая передачи о стиле «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах, осужденная за похищение человека, рассказала о трудностях пребывания в следственном изоляторе (СИЗО). О своих испытаниях она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак.

Месяцы пребывания в СИЗО она называет адом, говорит, что провела их как в бреду и не верила в освобождение.

«Два месяца ада. Камера, вот эти женщины», — вспоминает Рах.

Женщина отметила, что в камере постриглась налысо и брала на себя всю тяжелую работу. При этом отношение сокамерниц она описывает как уважительное.

В 2016 году Рах и ее коллега стилистка Мири Паз стали участницами уголовного дела о похищении стилиста Хамро Суванова в Казахстане. Их приговорили к 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно. Рах освободили через полгода в связи с примирением с потерпевшим и необходимостью заботиться о несовершеннолетнем ребенке, а Паз освободилась в мае 2019 года.

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