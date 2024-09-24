Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущая «Модного приговора» постриглась налысо в СИЗО

Осужденная за похищение человека телеведущая Рах вспомнила, что постриглась в СИЗО налысо

close
Осторожно: Собчак/YouTube

Ведущая передачи о стиле «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах, осужденная за похищение человека, рассказала о трудностях пребывания в следственном изоляторе (СИЗО). О своих испытаниях она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак.

Месяцы пребывания в СИЗО она называет адом, говорит, что провела их как в бреду и не верила в освобождение.

«Два месяца ада. Камера, вот эти женщины», — вспоминает Рах.

Женщина отметила, что в камере постриглась налысо и брала на себя всю тяжелую работу. При этом отношение сокамерниц она описывает как уважительное.

В 2016 году Рах и ее коллега стилистка Мири Паз стали участницами уголовного дела о похищении стилиста Хамро Суванова в Казахстане. Их приговорили к 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно. Рах освободили через полгода в связи с примирением с потерпевшим и необходимостью заботиться о несовершеннолетнем ребенке, а Паз освободилась в мае 2019 года.

Накануне актер Павел Деревянко избежал тюрьмы за мошенничество.

Ранее Ким Кардашьян побывала в тюрьме ради реформы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами