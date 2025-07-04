На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жене Дмитрия Колдуна стало плохо в Испании

Жена Дмитрия Колдуна получила тепловой удар в Испании
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с mk.ru, что его жене Виктории стало плохо во время прогулки в Испании.

По словам Колдуна, в какой-то момент супруга получила тепловой удар.

«Но мы благополучно добрались до кондиционера в гостинице и, отлежавшись, продолжили наше путешествие. В такую жару действительно не надо никуда ходить. Даже все заведения на улице, которые обычно битком, в это время пустеют. Люди перемещаются в кондиционированные помещения», — поделился артист.

Колдун рассказал, что во время прогулок по жарким улицам Испании запасается водой и пьет из специальных фонтанчиков. Артист добавил, что они с женой уже посетили Барселону, Бильбао и Сан-Себастьян.

В августе 2023 года Колдун пожаловался, что ему не понравилась вонь на улицах Венеции. По словам певца, с набережной у площади Сан-Марко невозможно попасть в центральную часть города, не пройдя по луже длиной около 20 метров. Артист отметил, что вода в таких лужах «вонючая» и пахнет «затхлой гнилью».

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с фанаткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами