Жене Дмитрия Колдуна стало плохо в Испании

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с mk.ru, что его жене Виктории стало плохо во время прогулки в Испании.

По словам Колдуна, в какой-то момент супруга получила тепловой удар.

«Но мы благополучно добрались до кондиционера в гостинице и, отлежавшись, продолжили наше путешествие. В такую жару действительно не надо никуда ходить. Даже все заведения на улице, которые обычно битком, в это время пустеют. Люди перемещаются в кондиционированные помещения», — поделился артист.

Колдун рассказал, что во время прогулок по жарким улицам Испании запасается водой и пьет из специальных фонтанчиков. Артист добавил, что они с женой уже посетили Барселону, Бильбао и Сан-Себастьян.

В августе 2023 года Колдун пожаловался, что ему не понравилась вонь на улицах Венеции. По словам певца, с набережной у площади Сан-Марко невозможно попасть в центральную часть города, не пройдя по луже длиной около 20 метров. Артист отметил, что вода в таких лужах «вонючая» и пахнет «затхлой гнилью».

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