Мизулина о концерте «протеже Пугачевой» в Москве: «Как она попала в РФ?»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила возмущение в Telegram-канале из-за планируемого певицей Манижей (она же — Манижа Сангин) концерта в Москве.

Мизулина назвала Сангин «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру.

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — написала Мизулина.

В 2022 году, по данным СМИ, певица Манижа уехала из России в Таджикистан. Она представляла страну на конкурсе «Евровидение-2021», у нее есть гражданство РФ. Весной 2024-го артистка попала в скандал, поскольку не выразила соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле», а высказалась о проблемах мигрантов и национальной розни.

2 июля 2025 года общественный деятель Виталий Бородин сообщил, что Манижа «тайно вернулась» в Россию. Он назвал исполнительницу «протеже Пугачевой», а ее запланированный концерт — «абсурдом».

Ранее музкритик Соседов назвал Пугачеву неблагодарной из-за оскорблений Резника.