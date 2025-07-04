Жена Виторгана рассказала о скандале с няней-блогершей

Жена Эммануила Виторгана Ирина в беседе с aif.ru обвинила няню Николь Кононову в попытке пропиариться на ее семье.

Виторган рассказала, что нашла Кононову по объявлению. Семье потребовалась новая няня, так как старая не могла их сопровождать на отдыхе в Юрмале. Немного проработав у них, Кононова устроила скандал в соцсетях. Она назвала дочерей Виторгана «жуткими девочками», которые бросали в нее грязное бельё со словами: «Убери, прислуга».

Ирина Виторган уверена, что Кононова изначально к ним пришла, чтобы устроить скандал. Позже она узнала, что девушка – блогерша. Жена артиста уточнила, что няня проработала у них три дня.

«Мы доверились рекламе. Девушка ничего не умела, хотела, видимо, попиариться за наш счет. Не о чем говорить, поверьте. Скандала никакого не было. Что бы сейчас эта девушка ни говорила. Я рассчиталась с ней, и мы попросили ее уйти. Не проверили сразу её соцсети... Вот и получили», — поделилась супруга артиста.

Ранее Инстасамка позвала Кукояк в Общественную палату.