Лидер «Миража» назвал минусы кавера Чеботиной на песню группы

Лидер «Миража» Горбашов заявил, что Чеботиной не хватило драйва в кавере на песню группы

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» оценил кавер Люси Чеботиной на песню «Новый герой».

Чеботина спела хит «Миража» на спортивной премии Winline. По мнению Горбашова, эта песня «не ее».

«В ней (песне) заложен определенный драйв, и нам его не хватило. Но это не значит, что мы против такого исполнения. Совсем наоборот! Люся молодец, и мы желаем ей новых творческих побед!» — заявил музыкант.

Горбашов также назвал Чеботину интересной певицей со своим оригинальным репертуаром.

В марте продюсер и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин рассказал, что работает над англоязычным проектом. Он признался, что у него возникли проблемы при подборе солистки. Продюсер отметил, что ездил по разным странам, но не нашел ни одну певицу с хорошим произношением.

Литягин хочет, чтобы его музыка на английском языке получила международное признание. Продюсер заявил, что приложит все силы, чтобы это получилось.

Ранее лидер «Миража» рассказал о больших деньгах за клоны группы.