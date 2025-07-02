Лидер «Миража» рассказал о больших деньгах за клоны группы

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о больших деньгах, которые ему предлагали за «клоны» коллектива. Воспоминаниями музыкант поделился с «Газетой.Ru».

По словам Горбашова, их с солисткой группы Екатериной Болдышевой в 90-е годы пытались разлучить всеми способами.

«В то время рядом с «Миражом» терлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы переформатировать коллектив под нужды того времени. Все мы прекрасно помним, как страну на протяжении десятилетия накрывали один за другим кризисы, обмены денег, а ценники в магазинах переписывались по несколько раз в день. У зрителей просто не было средств на то, чтобы ходить на концерты. Вся концертная деятельность в стране к середине 90-х свелась к обслуживанию пьяных вечеринок новых русских», — вспоминает он.

Горбашов рассказывает, что в некоторых коллективах даже существовал отдельный ценник на то, чтобы после выступления группы можно было продолжить вечеринку с участницами в бане или частном доме. «Миражу» такая работа не подходила.

«А предприимчивые администраторы и директора уже слышали шелест зеленых бумажек, когда мечтали о том, чтобы набрать девушек и отправить их в тур по банкетам с песнями группы «Мираж». А для того, чтобы придать этому коллективу легитимность, им нужен был я, как узнаваемое лицо группы. Мне предлагали большие деньги за участие в этом паноптикуме. С заработками в тот период времени было действительно сложно. Но мне даже не понадобилось брать время на раздумье — я сразу ответил на это: «да пошли вы…» Нет таких денег, за которые я был бы готов предать своего любимого человека», — делится артист.

После этого, продолжает Горбашов, они с Болдышевой уехали в долгий тур за границу и вернулись через несколько лет с идеей собрать всех участников группы «Мираж» на одной сцене, что и произошло в 2004 году в Олимпийском.

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