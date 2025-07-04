Гузеева показала устаревшую версию себя: «Самой страшно»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Telegram-канале фото с устаревшей версией себя.

На фото Гузеева изображена с седыми волосами. Артистка не уточнила, откуда кадр. Приложение, определяющее созданные ИИ изображение, показало – скорее всего, это фото сделано с помощью нейросетей.

«Самой страшно», — заявила телеведущая.

В июне Гузеева оказалась в центре скандала. 26 июня Виктория Н. рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

По данным издания, как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере. Потерпевшие призвали артистку объясниться.

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