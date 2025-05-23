Бывший муж Пелагеи два года не общается с их дочерью: «Отстранился от воспитания»

Хоккеист Телегин отказался от общения с дочерью от Пелагеи и не платит алименты

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко в беседе с Woman.ru раскрыл подробности конфликта певицы с бывшим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.

«Поймите, у Пелагеи и Ивана нет спора по ребенку. Вообще! Поэтому непонятно зачем Телегин выставляет эти запреты. На общение с Таисией он не претендует, в последний раз он видел ребенка два года назад. Никакого общения с ребенком нет. Он может написать СМС маме: ''Поздравь ее с днем рождения'' Отец отстранился от воспитания дочери, он не вовлечен в ее жизнь», — утверждает адвокат.

Рябченко напомнил, что Телегин установил запрет на выезд дочери Таисии за границу. Он уверил, что спортсмен решил таким образом «насолить» бывшей жене и обвинил ее в том, что Пелагея якобы намерена вывезти ребенка из России с целью постоянного проживания.

«Это бред. Пелагея под санкциями, у нее репертуар русских песен, что она будет делать за границей, как работать?» — заявил адвокат.

Сейчас самому Телегину запрещен выезд за границу, поскольку у хоккеиста миллионный долг по алиментам. Рябченко заверил, что Пелагея не намерена лишать бывшего мужа родительских прав. Сейчас артистка пытается добиться через суд снятия ограничения на выезд Таисии за границу.

Пелагея развелась с отцом ребенка в 2020 году, а в 2021 году спортсмен женился на своей возлюбленной Марии Гончар, дочери одного из миллионеров Нижневартовска, с которой состоит в отношениях с 2019 года.

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