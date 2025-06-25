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Киркоров передумал продавать особняк в Майами за 675 млн рублей

«КП»: певец Киркоров снял с продажи особняк в Майами за 675 млн рублей
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист Филипп Киркоров передумал продавать элитный особняк в Майами, чья рыночная стоимость на данный момент составляет около 675 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Киркоров приобрел жилье с семью спальнями в 2011 году за 4 млн 750 тыс. рублей. Во время пандемии COVID-19 артист оформил недвижимость на родную сестру отца, оперную певицу Мари. В феврале 2024 года певец выставил особняк на продажу за 630 млн рублей, но в июле снял объявление. Причины неизвестны. СМИ предполагают, что певец мог просто «передумать» — якобы он намерен дождаться «лучших времен» для сделок с недвижимостью.

Элитный особняк Филиппа Киркорова расположен в загородном клубе La Gorce в Майами. В нем есть семь спален и восемь ванных комнат, а из панорамных окон открывается вид на сад. Интерьер с мраморными полами подбирался эксклюзивно дизайнером. На данный момент, сообщает kp.ru, там отдыхает дочь артиста Алла-Виктория.

За годы владения Киркоровым, подчеркивает kp.ru, особняк вырос в цене на 306 млн рублей. Однако певец вынужден платить большие налоги за дом в размере около 7,5 млн рублей в год. За особняком артиста присматривает бразильская семейная пара, зарплата которой тоже входит в постоянные расходы Киркорова.

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