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Калимулин и Вилкова сыграют напарников в комедии про адвокатов

Стартовали съемки комедийного сериала «Адвокаты»
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Kion

Студия KIONFILM и студия LOOKFILM приступили к съемкам нового комедийного сериала «Адвокаты» с Эльдаром Калимулиным и Екатериной Вилковой в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Kion.

«Соседская лошадь снесла забор? Шапочка из фольги не спасает от облучения? Адвокаты «Юстасс» со всем разберутся. Людмила — лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, обоим приходится несладко», — рассказывают авторы о сюжете сериала.

Режиссерские кресла займут Анна Пармас («Дорогой родственник») и Леонид Тележинский («Нереалити»). Сценарий написали Глеб Хлебников («Барабашка») и актер Геннадий Смирнов, для которого эта работа стала сценарным дебютом.
 
Процедурал будет интересен тем, кому интересно узнать, как защитить себя в суде или что делать, если ты случайно влип в «криминальную историю» и нуждаешься в юридической помощи, добавляют авторы.

«Как большинство проектов Анны Пармас, «Адвокаты» — это микс нескольких жанров. В нем есть и драма, и комедия, и объемные персонажи, которых интересно играть. Моя героиня, как и любая женщина любой профессии, ищет баланс между работой и семьей, делая выбор каждый день», — делится Вилкова.

По словам Калимулина, в его герое главное — его искренность, вера в людей и желание следовать букве закона до определенного момента.

«Мне кажется, что адвокаты — это такие правовые рок-звезды. В актерстве и в адвокатстве тоже есть схожесть. Мы много работаем с публикой, с текстом, с разными источниками… Есть в нас желание найти правду», — говорит актер.

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