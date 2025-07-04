«Раздражение и страх»: в Госдуме отмену концерта Эмина назвали ответной мерой

В Светлогорске отменили концерт азербайджанского артиста Эмина Агаларова, так как власти Калининградской области боятся негативной реакции зрителей, объяснила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. Аналогичные действия со стороны Азербайджана вызвали раздражение россиян, поэтому пришлось принимать ответные меры, объяснила она НСН.

«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение», — пояснила депутат.

На этом фоне власти региона опасаются реакции жителей, поэтому сейчас важно сделать перерыв и подождать, пока не успокоится эта «волна» негатива, считает Драпеко. Она отметила, что в целом у России с Азербайджаном были тесные связи, в том числе регулярные гастроли, однако сегодня ситуация в политике «нахмурилась», отразившись на культуре.

«Этот период надо просто переждать, и мы вернемся к сотрудничеству», — убеждена парламентарий.

Напомним, концерт выходца из Азербайджана певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год, объяснив это «обстоятельствами непреодолимой силы». Сам артист связал это с изменениями делового графика, при этом до этого в Азербайджане отменили выступления многих российских артистов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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