Менеджер Кейтлин Дженнер разбилась на квадроцикле

Подруга и менеджер телезвезды Кейтлин Дженнер София Хатчинс разбилась в аварии на квадроцикле. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы и семью 29-летней женщины.

Утверждается, что София ехала на квадроцикле по дороге к дому, где живет Кейтлин, и врезалась в бампер движущегося автомобиля. В результате удара квадроцикл перелетел через обочину и София упала с высоты 106 метров в овраг.

Когда до Софии добрались работники экстренных служб, спасти ее уже было невозможно. Двое людей в машине, в которую врезалась София, не пострадали.

Кейтлин Дженнер не комментировала случившееся.

София Хатчинс, как и Кейтлин Дженнер, принадлежала к ЛГБТ-сообществу («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — она совершала трансгендерный переход. Она была менеджером Дженнер, курировала бизнес знаменитости, организовывала ей публичные мероприятия.

В апреле 2015 года Брюс Дженнер, который раньше был известен как олимпийский чемпион по десятиборью и звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», объявил, что он стал трансгендерной женщиной и его зовут Кейтлин. Вскоре после этого завязалась дружба Кейтлин Дженнер и Софии Хатчинс.

Ранее стало известно, что Майкл Мэдсен собирался в рехаб перед кончиной.