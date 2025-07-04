На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Менеджер Кейтлин Дженнер разбилась на квадроцикле

В США разбилась менеджер и подруга телезвезды Кейтлин Дженнер София Хатчинс
true
true
true
close
FS/AdMedia/Global Look Press

Подруга и менеджер телезвезды Кейтлин Дженнер София Хатчинс разбилась в аварии на квадроцикле. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы и семью 29-летней женщины.

Утверждается, что София ехала на квадроцикле по дороге к дому, где живет Кейтлин, и врезалась в бампер движущегося автомобиля. В результате удара квадроцикл перелетел через обочину и София упала с высоты 106 метров в овраг.

Когда до Софии добрались работники экстренных служб, спасти ее уже было невозможно. Двое людей в машине, в которую врезалась София, не пострадали.

Кейтлин Дженнер не комментировала случившееся.

София Хатчинс, как и Кейтлин Дженнер, принадлежала к ЛГБТ-сообществу («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — она совершала трансгендерный переход. Она была менеджером Дженнер, курировала бизнес знаменитости, организовывала ей публичные мероприятия.

В апреле 2015 года Брюс Дженнер, который раньше был известен как олимпийский чемпион по десятиборью и звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», объявил, что он стал трансгендерной женщиной и его зовут Кейтлин. Вскоре после этого завязалась дружба Кейтлин Дженнер и Софии Хатчинс.

Ранее стало известно, что Майкл Мэдсен собирался в рехаб перед кончиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами