«Герой, запертый в теле злодея». Жизнь и лучшие роли звезды фильмов Тарантино Майкла Мэдсена

Причина смерти

Майкл Мэдсен, актер с хриплым голосом, наиболее известный по ролям плохих парней в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла 2», скончался в возрасте 67 лет, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на менеджера артиста Рона Смита.

По предварительным данным, утром 3 июля у актера остановилось сердце. Менеджер не привел подробностей произошедшего. Журналисты TMZ выяснили, что тело актера нашел неизвестный в его доме в Малибу, когда Мэдсен уже не подавал признаков жизни. Аноним сразу же сообщил об этом в экстренные службы.

Причины смерти устанавливают, однако полицейские предполагают, что он скончался по естественным причинам.

Знакомые и коллеги Мэдсена отзываются о нем как об одном из самых знаковых актеров Голливуда.

«За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие художественные фильмы «Дорога воскрешения», «Уступки» и «Поваренная книга для домохозяек Юга», и он действительно с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни», — сказал представитель актера TMZ.

Команда Мэдсена добавила, что он хотел выпустить книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника».

Жизнь и начало карьеры

Актер родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного и поэтессы-киноредактора. Он средний ребенок, у него есть старшая и младшая сестры. С раннего возраста Мэдсен начал подрабатывать: трудился маляром, автомехаником, санитаром, разнорабочим.

«Я работал с 14 лет. На бензоколонке, механиком, работал с отцом в пожарном отделении», — рассказывал артист в интервью.

Все изменилось, когда его заметил режиссер Мартин Брест, убедивший Мэдсена пройти пробы. Майкл впервые сыграл в фильме «Военные игры» в 1983 году, ему было около 26 лет. Мэдсен также стал играть в театре Steppenwolf в Чикаго под руководством Джона Малковича.

Знаковые роли и фильмы

За свою актерскую карьеру, которая длилась более 40 лет, Мэдсен сыграл десятки ролей на экране. Однако наибольшую известность получил за сотрудничество с режиссером Квентином Тарантино. Тот сперва снял Мэдсена в роли мистера Блондина — вора-психопата в «Бешеных псах».

Сцена, в которой персонаж Мэдсена отрезает ухо полицейскому, танцуя под песню «Stuck in the Middle With You», шокировала зрителей. В итоге мистер Блондин был одним из 400 номинантов на список величайших кинозлодеев всех времен Американского института киноискусства.

Мэдсен должен был сыграть роль Джона Траволты в культовом фильме Тарантино «Криминальное чтиво», но отказался из-за занятости на других проектах. Много лет спустя в одном из интервью артист признался, что сожалеет об отказе.

Тем не менее он снялся в других тарантиновских фильмах: «Убить Билла. Фильм 2», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в... Голливуде».

«Из 170 с лишним фильмов, в которых я снялся, все хотят говорить только о картинах Квентина Тарантино. Он меня действительно понимает как актера», — говорил Мэдсен.

Из-за внешности «плохого парня» режиссеры и предлагали ему роли убийц, психопатов и бандитов, однако сам Мэдсен считал, что способен играть и других персонажей.

«Я — главный герой, запертый в теле злодея», — описывал он себя.

При этом о своем злодейском амплуа Мэдсен говорил, что люди «боялись его из-за ролей, которые он играл», но «никто не помнит, что я был отцом в «Освободите Вилли».

«Моя карьера была очень странной. Она, как кардиомонитор. Время от времени я ввязываюсь в хороший проект, чтобы она продолжалась. А потом делаю то, над чем работаю, и надеюсь, что получится хорошо, чтобы я мог зарабатывать на жизнь и крышу над головами маленьких монстров, живущих у меня дома», — рассказывал он.

Помимо кино- и телепроектов, актер озвучивал персонажей видеоигр, в том числе «Grand Theft Auto III», серии «Dishonored» и «Crime Boss: Rockay City». Он также публиковал стихи и фотографии.

У Мэдсена вышло восемь сборников поэзии. За один из них он даже получил награду Firecracker Award. Его стихотворения часто мрачные, наполненные темами одиночества и грусти. В интервью он признавался, что именно поэзия помогает ему справляться с тяготами жизни.

Съемки в России

Мэдсен снимался и в российских проектах: «Сматывай удочки», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Путь», «Ключ Саламандры», «Скорый. Москва — Россия». Самым крупным фильмом стал последний. В нем Мэдсен сыграл главную роль, а его партнерами стали Сергей Светлаков и американская актриса с русскими корнями Маргарита Левиева.

Во время съемок была жара. Привыкший к комфортным условиям Мэдсен был удивлен отсутствием кондиционера в гримерках и еды по четкому графику. Кроме этого, на съемочную площадку пустили журналистов, которые постоянно приставали к актеру с вопросами. Мэдсен говорил, что в США актер не может даже сам себе поправить микрофон, обед всегда по расписанию, а все интервью проходят согласно графику. Российские порядки его удивляли.

Актер приезжал в Россию как минимум трижды, за это время он полюбил страну, несмотря на все организационные минусы. Он отмечал, что в РФ его приняли с заботой и теплотой.

Личная жизнь и семейная трагедия

Мэдсен был трижды женат. Первой супругой стала сводная сестра певицы Шер Джорджанна ЛаПьер. Второй — Джанин Бисиньяно, в этом браке родились двое сыновей. Третьей женой стала ДеАнна Морган, бывшая супруга музыканта группы Stray Cats Брайана Сетцера, у них родились еще трое сыновей.

По словам Мэдсена, его дети тоже хотят связать свою жизнь с кино, но он был категорически против:

«Мой старший сын Кристиан уже снялся в двух картинах. Остальные пробуют писать сценарии. Им нравится кинематограф. Хотя мне бы хотелось, чтобы они стали докторами или юристами. Потому что профессия актера очень зависимая. Либо пан, либо пропал. Либо ты попадаешь в колею, снимаешься, и все у тебя хорошо, либо голодаешь. Я бы не рекомендовал им профессию актера».

Известный по ролям плохих парней, Мэдсен и в жизни имел проблемы с законом. Так, в 2012-м и 2019-м его задерживали за вождение в нетрезвом виде, он даже лишился роли из-за этого.

В 2012 году Мэдсена арестовывали за жестокое обращение с ребенком. Он застал своего несовершеннолетнего сына за употреблением наркотиков, после чего между ними возник конфликт, и Мэдсен ударил подростка. Актера задержали, но затем отпустили под залог в 100 тыс. долларов.

В 2024 году полицейские вновь задержали Мэдсена в его доме в Малибу, на этот раз за домашнее насилие после конфликта с женой. Женщина рассказала, что супруг толкнул ее, а затем выгнал на улицу. В итоге его также выпустили под залог.

Тяжелым ударом для актера стала смерть 26-летнего сына — Хадсона Ли Мэдсена, крестника Квентина Тарантино. В январе 2022 года он покончил с собой.

«Я в шоке, так как мой сын, с которым я разговаривал несколько дней назад, сказал, что он счастлив. Мое последнее сообщение от него было: «Я люблю тебя, папа», — сказал Мэдсен The Times.

Он отмечал, что Хадсон только завершил свою первую службу в армии США, где он был сержантом, и что его брак был «крепок». «Я не видел никаких признаков депрессии», — описывал актер. Позднее он потребовал от военных провести полное расследование, заявив, что «офицеры и рядовые стыдили» его сына за то, что он нуждался в терапии. Это заставило Хадсона отказаться от помощи по вопросам психического здоровья.