Врач о причинах желтизны кожи Киркорова: «Имеются патологии органов»

Врач общей практики Надежда Чернышева предположила, что певец Филипп Киркоров начал страдать от желтизны кожи на фоне стресса. Ее слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

Как сообщает ОСН, фанаты беспокоятся о состоянии здоровья Киркорова. Они отмечают, что у артиста появилась плешь на голове, изменился цвет кожи, он также сильно похудел.

«Скорее всего, желтизна могла проявиться на кожных покровах из-за проблем с ЖКТ. Например, если есть нарушение обменных процессов, или имеются патологии других органов», — высказалась специалист.

Чернышева также напомнила, что Киркоров страдает от сахарного диабета, который сильно «изматывает человека». По словам врача, певец не доживет до старости, если откажется следовать рекомендованному ему лечению недуга.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

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