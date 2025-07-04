Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни» о ремейке: «Главное — не скатиться в пошлость!»

Актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в «Моей прекрасной няне», понадеялась, что молодое поколение «подсядет на добрую историю», которую расскажут создатели проекта «Няня Оксана». Ее слова передает «СтарХит».

«Единственное пожелание: не скатиться в пошлости, в какие-то скабрезности. Мы, когда поняли, что на сериал подсели подростки, то я, кроме как «курица» и иногда «дура», больше няню никак не называла», — вспомнила артистка.

Прокофьева считает, что создателям будущего проекта стоит взять на себя «чуть-чуть даже более воспитательную миссию». Она хочет, чтобы ремейк через шутку чему-либо учил.

В то же время актриса не уверена, что согласится вернуться к своей роли в новом проекте, поскольку она «уже не Жанна Аркадьевна».

«Ремейк «Папиных дочек» получился очаровательным. Я, пока сидела недавно на маникюре, не вылезала взглядом из телевизора!» — подчеркнула звезда.

Новая версия «Моей прекрасной няни» выйдет в эфир в сентябре 2025 года под названием «Няня Оксана». Главные роли в ней сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

«Хотя наш проект позиционируется не как ремейк, и если вы досмотрите первый сезон до конца — это станет очевидно, — но, безусловно, он вдохновлен проектами предшественников», — говорила о сериале Иванченко.

Ранее звезда «Сватов» дал совет по воспитанию из заповедей.