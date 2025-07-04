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Основатель «Парка Горького» пытался запретить продавать пластинки Gorky Park

Mash: музыкант Стас Намин проиграл суд из-за виниловых альбомов Gorky Park
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин проиграл интернет-магазину в суде по делу о продаже виниловых альбомов под брендом Gorky Park. Об этом сообщает Mash.

В мае 2023 года Намин обнаружил в сети «нарушающий его права» сайт, поскольку там продавались пластинки группы с логотипом в виде серпа и молота. Он намеревался через суд добиться снятия продукции с продажи, однако ему отказали в удовлетворении иска.

Причиной, утверждает Mash, стало то, что на дисках не указан логотип группы, а только ее название. С решением коллег согласились и судьи в последующих нескольких апелляциях.

22 июня стало известно, что в Москве подали коллективную жалобу на Стаса Намина. Поводом для подачи заявления стал клубный дом на Якиманке.

В апреле Суд по интеллектуальным правам распорядился принадлежащим основателю группы «Парк Горького» Стасу Намину брендом Gorky Park. Намину аннулировали право на товарный знак для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги «организация и проведение концертов». До этого две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении бренда «Группа «Парк Горького».

Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году, действие их распространялось на компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п.

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