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Скончалась актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

Актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига умерла на 73-м году жизни
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Татьяна Шелига/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На 73-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино Татьяна Шелига. Печальную новость сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в социальных сетях, не раскрывая причину смерти.

Татьяна Шелига посвятила сцене и кинематографу более пятидесяти лет, создав за это время множество запоминающихся образов. Ее кинодебют состоялся в середине 1970-х годов, а всего в фильмографии актрисы насчитывается свыше 60 ролей.

Особую любовь зрителей заслужили ее работы в популярных сериалах «Возвращение Мухтара» и «Когда мы дома». Помимо актерской игры, Шелига внесла значительный вклад в искусство дубляжа, озвучив десятки зарубежных картин для украинского и российского проката.

В последние годы артистка редко появлялась на публике, сосредоточившись на семье и преподавании актерского мастерства.

3 июня также стало известно, что актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», скончался в возрасте 87 лет от пневмонии, возникшей на фоне COVID-19.

Ранее актер из «Каменской» умер на 76-м году жизни.

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