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Кукояка на фоне скандала раскрыла, за что ей стыдно перед дочерью

Блогерша Кукояка заявила, что стыдится повышения голоса на дочь
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Пресс-служба VK

Блогерша Елена Кукояка призналась в подкасте Иды Галич «И дальше больше», что испытывает вину и стыд, когда повышает голос на дочь Василису.

По словам Кукояки, после ссоры с дочерью она подходит к ней и объясняет свою реакцию. Однако, как отметила девушка, она каждый раз испытывает стыд. Она добавила, что Василиса часто вспоминает время, когда была единственным ребенком в семье. Блогерша уточнила, что они с мужем Денисом пытаются уделять детям время и внимание поровну.

В мае певица Инстасамка (Дарья Зотеева – настоящее имя) возмутилась выступлению семилетней дочери блогера Дениса Кукояки Василисы на концерте.

Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Зотеева привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

Инстасамка и некоторые пользователи соцсетей неоднократно критиковали Кукояк за то, что они снимают в своих блогах дочь. Елена уверила, что не заставляет Василису не заставляет дочь сниматься и всегда дает ей выбор, участвовать или нет.

Ранее Lida извинился перед Мизулиной за пропаганду педофилии.

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