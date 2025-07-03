На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском прокате выйдет «Легенда о великанах»

Фильм «Легенда о великанах» выйдет в прокат 17 июля
true
true
true
close
World Pictures

Фильм «Легенда о великанах» выйдет 17 июля в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании World Pictures.

Фэнтези рассказывает о сыне короля древней горной долины Энеко, которому придется пройти сложные испытания и постичь истинную природу власти и ответственности. В фильме покажут историю о взрослении, вере в невозможное и поиске своего места между прошлым и будущим, где мифы становятся реальностью, а столкновение разных миров и убеждений заставляет героев переосмысливать себя и свою судьбу.

Режиссер картины — Пауль Уркихо Алихо. Он рассказывал, что его всегда завораживала баскская мифология. Он назвал свой фильм «эпической данью уважения захватывающему миру легенд».

«Я черпал вдохновение из персонажей, которые появляются в графическом романе «Цикл Ирати» Дж. Л. Ланды и Х. Муньоса, а также из других баскских легенд и исторических событий, таких как битва при Ронсесвальесе», — делился режиссер.

«Легенда о великанах» удостоилась пяти номинаций на премии «Гойя». Он стал самым кассовым фильмом на баскском языке за всю историю.

Ранее предсказания в манге стали отпугивать желающих посетить Японию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами