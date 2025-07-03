В российском прокате выйдет «Легенда о великанах»

Фильм «Легенда о великанах» выйдет 17 июля в российском прокате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании World Pictures.

Фэнтези рассказывает о сыне короля древней горной долины Энеко, которому придется пройти сложные испытания и постичь истинную природу власти и ответственности. В фильме покажут историю о взрослении, вере в невозможное и поиске своего места между прошлым и будущим, где мифы становятся реальностью, а столкновение разных миров и убеждений заставляет героев переосмысливать себя и свою судьбу.

Режиссер картины — Пауль Уркихо Алихо. Он рассказывал, что его всегда завораживала баскская мифология. Он назвал свой фильм «эпической данью уважения захватывающему миру легенд».

«Я черпал вдохновение из персонажей, которые появляются в графическом романе «Цикл Ирати» Дж. Л. Ланды и Х. Муньоса, а также из других баскских легенд и исторических событий, таких как битва при Ронсесвальесе», — делился режиссер.

«Легенда о великанах» удостоилась пяти номинаций на премии «Гойя». Он стал самым кассовым фильмом на баскском языке за всю историю.

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