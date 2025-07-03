Предсказания в манге стали отпугивать желающих посетить Японию

Туристы стали отменять поездки в Японию из-за предсказаний о катастрофах в манге Рё Тацуки 1999 года «Будущее, которое я вижу». Об этом пишет Reuters.

В своем творении женщина представила свои футуристичные сны. Манга привлекла внимание аудитории после разрушительного землетрясения 2011 года, которое, как посчитали фанаты, было описано в ее творении. После того, как в 2021 году мангака отредактировала текст книги, фанаты посчитали, что ее предсказание сбудется 5 июля 2025 года. Из-за возникновения этой теории даже в мае 2025 года поток туристов из Гонконга в Японию упал на 11% по сравнению с 2024 годом, а 3 июля 2025 года лоукостер Greater Bay Airlines полностью отменил рейсы в Японию из-за низкого спроса.

В гонконгском турагентстве EGL Tours пожаловались на потерю половины доходов в Японии из-за катастрофических предсказаний.

До этого японское правительство предупредило граждан о высокой вероятности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие годы.

Согласно последним оценкам правительственной комиссии, вероятность мощного землетрясения силой от 8 до 9 баллов в этом регионе в течение следующих 30 лет составляет от 75 до 82%. По прогнозам, при таком сценарии сейсмическая активность достигнет максимального уровня в регионах префектур Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки.

Ранее в Японии остановили распространение крупнейшего за последние десятилетия пожара.