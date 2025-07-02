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Концерты Lida отменяют после обвинений в пропаганде педофилии

Концерты рэпера Lida отменили в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
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lida_popstar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерты музыканта Lida (настоящее имя Николай Ромадов) отменяют в России после обвинений в пропаганде педофилии. Об этом сообщает 29.ru.

Имя рэпера пропало из афиши Vk Fest в Санкт-Петербурге и Москве, до этого концерт исполнителя сорвали в Архангельске и отменили в Екатеринбурге.

27 июня Lida все еще числился в списке исполнителей VK Fest, но к 30 июня его уже убрали, уточняет издание.

Недавно на его песни обратила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она усмотрела в текстах «пропаганду педофилии и инцеста».

«Некоторые исполнители еще не поняли, что Россия уже давно другая. Они не сделали выводы из «голой вечеринки». Если они хотят читать со сцены порнографические фанфики с матом под видом песен, то никаких проблем — в закрытых клубах для своих друзей 18+», — написала она.

Сам артист уже ответил на критику от Мизулиной и извинился за старые песни.

Lida выпускает треки с 2013 года, записывал совместные композиции со Славой КПСС, Дмитрием Маликовым, GSPD, ЛСП, Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне рэперша Инстасамка обвинила исполнительниц Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России.

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