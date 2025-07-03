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В Калуге возмутились работами в галерее: «Свастику я на всякий случай замазала»

В Калуге пожаловались на работу галереи, которой владеет противница СВО
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Маша Майорова/VK/Telegram-канал «НЕБОЖЕНА»

Автор Telegram-канала «Небожена» обратилась к губернатору Калужской области Владиславу Шапше из-за работы культурного центра «Рго Аrt's», который расположен в самом центре Калуги.

«Была тут в Калуге, наткнулась на тамошнюю галерею современного искусства. Зашла и обомлела немного. <…> Хочу вам показать картины, которые выставлялись в галерее. Часть их них авторства Олега Кулика, «человека-собаки». Свастику я на всякий случай замазала», — сказано в посте.

Как сообщает Telegram-канал, директором центра является противница СВО Мария Майорова. «Небожена» заявляет, что в 2022 году Майорова «покаялась перед украинцами», а также назвала действующую власть в РФ «кучкой всемогущих». Женщина, согласно информации канала, говорила о том, что усилит свою деятельность на территории РФ, направленную на «борьбу изнутри».

«И, надо сказать, не обманула. <…> Когда ветераны попросили Майорову провести какую-нибудь выставку к 80-летию Победы, она отказалась, ссылаясь на то, что их студия не поддерживает военные действия на Украине и они против любых боевых действий», — заявляет канал.

На сайте Pro Art's названа первой независимой арт-институцией в Калуге, которая была основана в 2018 году. В галерее регулярно проходят выставки современного искусства, спектакли, читки пьес современных драматургов и прочие культурные мероприятия.

Ранее Шахназаров назвал неудивительной новость о розыске на Украине.

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