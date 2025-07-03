Родион Газманов объяснил, почему отказался от помощи отца: «Он меня «загазманит»

Депутат Московской городской думы и певец Родион Газманов признался, что отказался во взрослом возрасте от помощи отца в продюсировании, поскольку боялся, что родитель его «просто «загазманит». Его слова передает Леди Mail.

«Если я буду следовать всем советам, которые дает мне мой отец (а он дает и прошенные, и непрошенные), не добьюсь того, к чему стремлюсь. К тому же второй Олег Газманов на эстраде не нужен, одного вполне достаточно», — пояснил артист.

Певец также признался, что привык жить в тени отца. По его словам, известность родителя даже вдохновляет, поскольку напоминает артисту, что ему есть, куда расти.

«…И как нужно относиться к жизни, чтобы у тебя была высокая работоспособность. Ведь я знаю отца как феноменального трудягу, вкалывающего столько, что многим и не снилось», — подчеркнул Газманов-младший.

Сейчас артист Олег Газманов состоит в отношениях с дизайнером Мариной Муравьевой. Они вступили в брак в июле 2003 года, и в этом союзе родились сын Филипп и дочь Марианна. У певца также есть сын от первой жены Ирины Родион, который пошел по стопам отца и стал артистом.

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