Милонов о доносе Инстасамки: «Чертов ералаш»

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов признался, что «не очень хорошо разбирается в собачьих свадьбах», комментируя недавний конфликт между певицами Инстасамкой (Дарьей Еропкиной), Дорой (Дарьей Шихановой) и Мэйби Бэйби (Викторией Лысюк). Его слова передает RTVI.

«К счастью, мое чувство глубочайшей имперской эстетики петербуржца не затронуто прослушиванием бездарных композиций всех участников этого чертового ералаша», — заявил парламентарий.

Также Милонов посоветовал россиянам ценить настоящее русское искусство, а не творчество конфликтующих артистов.

1 июля Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее сообщалось, что в Юрмале вызвали полицию из-за концерта Валерия Меладзе на корпоративе.