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«Активы на 150 млн рублей»: cтало известно, чем владеет Надежда Кадышева

Life.ru: поднявшая гонорар певица Кадышева владеет активами на 150 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активы Национального театра народной песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой оцениваются в 143,5 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Также у театра во владении находится автомобиль Bentley Bentayga, чья стоимость достигает 50 млн рублей, и гибридный внедорожник Lixiang L9 ценой — около 7,5 млн рублей. СМИ отмечает, что «Золотому кольцу» может принадлежать и здание, где располагается сам театр, на Тимирязевской улице.

Непосредственно семья Надежды Кадышевой, раскрывает Life.ru, владеет тремя квартирами в Москве: подаренным государством 2-комнатным жильем в районе Царицыно, элитными 4-комнатными апартаментами в Тверском районе и, возможно, недвижимостью в клубном доме «Ласточкино гнездо».

В личном автопарке Кадышевой находятся ретрокабриолет Bentley S2 1962 года за 50 мл рублей, а также машины Ferrari GTC4LUSSO и Maybach 62 за 15 млн рублей.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Ранее стал известен многомиллионный гонорар группы t.A.T.u после воссоединения.

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